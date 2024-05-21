Прокурор попросил для актрисы Хисамовой 11 лет колонии

Прокурор попросил суд приговорить актрису Рамилю Искандер (Хисамову) к 11 годам лишения свободы по обвинению в покушении на особо крупный сбыт наркотиков. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным Генпрокуратуры РФ, Хисамова намеревалась открыть в Пензе интернет-магазин для сбыта наркотиков и психотропных веществ. Она договорилась о помощи со своим знакомым, который, в свою очередь, привлек двоих приятелей.

В пресс-службе пояснили, что артистка приобрела свыше 2,6 кг наркотиков и психотропных веществ. Часть партии она отправила помощникам для сбыта в Пензе через интернет-магазин.

Силовики задержали актрису в Москве в августе 2023 года. В феврале 2024 года прокуратура передала в суд дело Хисамовой и жителей Пензенской области Ярослава Шалева и Владимира Холькина.

Дело в отношении еще одного фигуранта было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

В прокуратуре отметили, что на первом заседании суда, прошедшем 27 марта, актриса и двое ее предполагаемых подельников признали вину.

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«Гособвинитель просил назначить Хисамовой наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум соучастникам — по 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что Рамиля Искандер (Хисамова) — лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'Roll, Ассоль в спектакле «Алые паруса» и ряд других работ.