Telegram-канал URA.RU опубликовал видео последствий сильной турбулентности на борту самолета Лондон — Сингапур, где погиб мужчина и многие пострадали.

На кадрах виден разбросанный по салону мусор, оставленные вещи, выброшенные кислородные маски и оторванные карманы на спинках сидений.

Ранее авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что во время рейса из Лондона в Сингапур на борту Boeing 777-300ER из-за сильной турбулентности погиб один человек. По последним данным, еще свыше 70 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Всего в самолете находились 211 человек и 18 членов экипажа. Борт был вынужден совершить посадку в аэропорту Бангкока.