Бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майор Иван Попов, которого арестовали по делу о мошенничестве, пребывает в подавленном состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Попова.

Согласно публикации, Попов нередко бывал в окопах и общался с рядовыми военными, а в последние дни перед задержанием помогал одному из бойцов с организацией лечения: мужчина потерял стопу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Журналисты утверждают, что после заключения под стражу Попов подавлен.

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной). При этом адвокат генерала заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Вместе с Поповым в деле фигурируют еще несколько человек, среди них — некий предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал генерал-майору реализовывать металл.