Гулявшему с трупом убитого им кота нижегородцу грозит до трех лет колонии

На жителя Нижнего Новгорода заведено уголовное дело о жестоком обращении с животными по факту гибели кота, об этом сообщает региональное управление МВД.

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«Возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)», - указано в сообщении ведомства.

Живодер неоднократно судим за кражи и грабеж.

Правоохранительные органы составили административные материалы за неповиновение законному распоряжению полицейского, мелкое хулиганство и появление в общественном месте в пьяном виде. За жестокое обращение с животными задержанному может грозить до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 20 мая на улице Пермякова. Пьяный мужчина пытался натравить собаку на кота, но драки между животными не произошло. После этого живодер несколько раз пнул кота, а потом забил до смерти тростью. Очевидцы сообщили, что мужчина положил труп животного в пакет и ходил с ним по городу.