Арест генерала Попова: последние новости, что он сделал, реакция военкоров

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве. Какие известны подробности и новости уголовного расследования 22 мая, что говорят родители офицера и военкоры?

За что арестовали генерала Ивана Попова

Гарнизонный военный суд накануне подтвердил факт ареста Ивана Попова по делу о мошенничестве.

«Можем подтвердить, что 17 мая суд арестовал генерал-майора Попова И. И. по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Данная мера пресечения избрана на срок два месяца», — сказали в пресс-службе, добавив, что дело расследует ГВСУ СК РФ.

По данным Telegram-канала Mash, Ивану Попову вменяют хищение строительных материалов — двух тысяч тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных рубежей в зоне спецоперации.

«По материалам дела, военный незаконно продал две тысячи тонн металлоконструкций, которые должны были пойти на строительство оборонительных рубежей. Правда, сами бойцы в это не верят. Говорят, человек, который прыгал в окопы к обычным рядовым, не мог воровать у своих же», — говорится в сообщении канала.

Что рассказали мать и отец Попова о причинах его ареста

Мать генерал-майора, Валентина Попова, предположила, что возбуждению уголовного дела мог послужить конфликт ее сына с руководством, сообщает портал V1.

«Он много высказывался. И остро. И сам жалел потом об этом. Я ему говорила: „Уходи оттуда, пока с тобой что-нибудь не сделали“», — заявила мать Ивана Попова.

Она также со скепсисом отнеслась к версии, что ее сын имеет отношение к коррупции. Женщина задалась вопросом, где располагаются те 100 миллионов рублей, заявленные в качестве суммы ущерба в рамках дела, пишут журналисты.

Мать генерала Попова назвала мотив ареста сына

Отец Ивана Попова сообщил Telegram-каналу Baza, что его сына, скорее всего, подставили.

«Скорее всего, его подставили. Они там съедают его, не знают, как съесть. Он сказал что-то начальству, правду какую-то, и вот с этого момента всё началось. Его начали жучить-жучить, давить, мстить изо всех сил. Правду у нас не любят. Про него писали, что за него весь мир заступался. Он не способен на такие вещи. Он честный, порядочный офицер», — сказал отец офицера.

Как в России отреагировали на арест генерала Попова

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что арест Ивана Попова — «чудовищная ошибка». Он сообщил, что знает офицера c позывным Спартак только с лучшей стороны как честного, достойного и порядочного русского боевого генерала, которого застать в штабе было намного сложнее, чем на передовой.

«Не раз лично видел, как внимательно, требовательно и строго он проверял готовность возводимой накануне готовящегося вражеского "контрнаступа" „линии Суровикина“ на вверенном ему Запорожском участке фронта», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

От также считает невозможным осуществление кражи двух тысяч тонн металла с передовой.

«Невероятно взять и загрузить с применением большого количества вспомогательной техники и личного состава свыше 200 военных КамАЗов или порядка 90 фур, которые еще нужно было незаметно вывезти», — добавил Рогов.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что «на настоящий момент бессмысленно что-то предполагать, не имея на руках материалов следствия». При этом он добавил, если «офицер продал гуманитарку и положил деньги себе в карман, то должны быть металлические доказательства».

«Одно дело, если офицер продал гуманитарку и положил деньги себе в карман. И тут должны быть металлические, как украденные конструкции, доказательства. Другое — если это сделали подрядчики и субподрядчики, которые должны были строить фортификации. А генералу теперь вменяют, что не углядел. А ему и не до того было. Он воюет, а не строит», — отметил Коц.

Военкор Александр Сладков заявил, что поддерживает дружеские отношения с Поповым и никогда не замечал в генерале «коммерческого движения». Он добавил, что арестованный является «не вором», а солдатом.