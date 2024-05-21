В московском парке в реке нашли тело ребенка

Тело ребенка нашли в реке Чурилихе в парке района Кузьминки в Москве. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Тело малолетнего ребенка обнаружено в реке Чурилихе в парке района Кузьминки, - говорится в сообщении. - Установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие по данному факту процессуальных решений на контроле в прокуратуре".

В столичном ГСУ СК добавили, что следователи и криминалисты ведомства работают на месте происшествия. Они выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.