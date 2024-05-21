ФСБ: задержан замгендиректора оборонного предприятия в Брянской области

Заместитель генерального директора АО «Навлинский завод Промсвязь» Дмитрий Смольников, задержан в Брянской области по обвинению в коммерческом подкупе на сумму около 500 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону и СУСК. Ura.Ru

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению предприятия оборонно-промышленного комплекса — АО «Навлинский завод «Промсвязь», причастного к коммерческому подкупу», — отмечается в заявлении спецслужбы. RT на русском

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