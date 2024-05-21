Два корабля утонули на реке Лена в Якутии

В Жиганском районе Якутии во время ледохода затонули буксиры-толкачи «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский». Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел в понедельник, 20 мая, около 17:30 (около 11:30 мск). В результате местной подвижки льда три буксира-толкача и пять барж унесло на 500 метров вниз по течению.

Все экипажи судов были своевременно эвакуированы, никто из сотрудников не пострадал.

Отмечается, что за несколько дней до происшествия в поселке Жиганск были зафиксированы отрицательные температуры, из-за которых повторно сковались буксиры и баржи.

По состоянию на 21:00 по местному времени (15:00 мск), два судна затонули возле поселка, буксир «Капитан Курчатов» вытолкнуло льдами на берег, танкер «Механик Винокуров» и баржи «М-23», «М-30», «М-35», «М-48», «М-54», «М-58» находятся на отстое.

В настоящее время следователями и следователями-криминалистами СК России проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, отметили в пресс-службе.

Кроме того, на месте происшествия Жиганской инспекцией государственного экологического надзора проводится проверка и обследование участка на наличие разлива нефтепродуктов.