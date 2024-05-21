Пассажир рейса из Лондона погиб из-за сильной турбулентности

Один пассажир рейса Singapore Airlines погиб и еще несколько пострадали из-за сильной турбулентности. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителей авиакомпании.

Рейс SQ321 следовал из Лондона в Сингапур, но был перенаправлен в Бангкок и приземлился в аэропорту Суварнабхуми. Речь идет о Boeing 777-300ER, на борту которого находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

В аэропорту Бангкока самолет встречали бригады скорой помощи. Они эвакуировали пострадавших с взлетно-посадочной полосы.

Что именно произошло на борту самолета, пока неясно. Опрошенные BBC News эксперты отметили, что самолеты часто сталкиваются с турбулентностью, однако серьезные инциденты, подобные этому, редки. Турбулентность вызывают изменения воздушных потоков, провоцирующие встряски или неожиданные движения самолета.

Осенью 2023 года из-за непрогнозируемой турбулентности («турбулентность ясного неба») пострадала пассажирка рейса, летевшего из Петропавловска-Камчатского в Москву. Женщина, получившая травму, в момент сильной турбулентности находилась в туалете и пыталась дойти до своего места.