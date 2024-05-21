Человек погиб при сильной турбулентности Boeing 777

На летевшем из Лондона в Сингапур лайнере Boeing 777 из-за турбулентности погиб человек, несколько пострадали.

Борту пришлось совершить вынужденную посадку в Бангкоке, передает RT.

Также в Сети опубликовали видеозапись происходящего в салоне лайнера во время полета. Слышно, как на записи при тряске люди кричат от страха.

Ранее бывшего инженера Boeing Джона Барнетта, публично выражавшего озабоченность по поводу производственных стандартов компании и проблем безопасности самолетов, нашли мертвым.