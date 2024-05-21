Суд привлек к ответственности еще одного участника вечеринки Ивлеевой

В Москве суд привлек к ответственности еще одного участника скандально известной «полуголой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале, 27-летнего Павла Бабака признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

После вечеринки в Сети распространилось фото, где Бабак запечатлен вместе с рэпером Vacío (настоящее имя — Николай Васильев), который надел на свой половой орган носок. Лефортовский суд Москвы усмотрел в его действиях нарушение по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ и назначил участнику вечеринки штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, что сам Vacío после вечеринки получил штраф в размере 200 тысяч по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, а также 25 суток ареста за мелкое хулиганство. Музыкант обещал пойти в армию весной 2024 года, однако в конечном счете не сделал этого и уехал из России.

Адвокат артиста заявлял, что Васильев за это время пять раз приходил в военкомат по повестке, где ему якобы назначали новую медкомиссию и дату явки. На шестой раз его планы по какой-то причине изменились.