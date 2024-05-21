В Екатеринбурге ФСБ провела обыски у высокопоставленных силовиков

Обыски у трех статусных силовиков в Екатеринбурге вели оперативники ФСБ, прибывшие из Москвы. Об этом рассказал источник в силовых структурах. Ura.Ru

Отмечается, что ФСБ обратило пристальное внимание на начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского Управления федеральной налоговой службы Сергея Логинова. Газета.Ru

По словам источника, кроме Логинова и Дьякова сегодня в семь утра пришли еще к одному из полицейских. У него майорские погоны. В его доме и гараже прошли обыски. Супруга майора, кстати, тоже работает в правоохранительных органах. Предположительно, все трое мужчин задержаны, рассказал источник. Lenta.ru