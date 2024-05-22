В Якутии из-за ледохода затонуло два теплохода

Два теплохода затонули на реке Лена в Жиганском районе Республики Саха (Якутия). Причиной происшествия стал ледоход, который сейчас проходит на реках республики.

Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России, теплоходы «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский» находились на зимнем отстое. В ведомстве также подчеркнули, что пострадавших нет, экипаж был вовремя эвакуирован.

Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку. Правоохранители предполагают, что были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Также проверяются ответственные на предмет халатности.

После случившегося с судами, которые принадлежат ПАО «ЛОРП», провести служебную проверку поручил глава Якутии Айсен Николаев.

Напомним, с 20 мая в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. По данным региональной пресс-службы, ледоход продолжается на реке Лена. Уровни воды снижаются на территории Намского и Кобяйского районов. Также ледоход идет на реках Вилюй и Колыма.