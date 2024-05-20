Задержан мэр донецкого Енакиево

Мэр города Енакиево в ДНР Роман Храменков задержан по делу о взяточничестве. Он подозревается в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки в особо крупном размере, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по ДНР.

"В Донецке задержан глава муниципального образования Енакиево, подозреваемый в получении взяток. <...> Он подозревается в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении телеграм-канала СК по региону.