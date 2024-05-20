Мелитополь оказался полностью обесточен

Город Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, полностью обесточен, передает корреспондент ТАСС с центральной площади.

Свет погас около 18:45 мск. Не работают светофоры, погасли вывески магазинов. Электроэнергии нет во всех районах города, подтвердили опрошенные местные жители.

Позже корреспондент ТАСС сообщил о восстановлении энергоснабжения, причиной которого стал системный сбой в сетях электроснабжения всей Запорожской области. Специалисты занимались устранением нарушения.

Света в Мелитополе не было около 30 минут. Не работали светофоры, начали закрываться кафе.