Стена дома в Петрозаводске обрушилась на автомобиль

В Петрозаводске часть стены дома обрушилась на припаркованный автомобиль. Момент ее падения зафиксировала камера наружного наблюдения. Об этом сообщается в паблике «Ника Плюс» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел вечером в воскресенье, 19 мая около 20 часов. На кадрах видно, что на припаркованный у подъезда универсал Audi падают куски крупные куски бетона и поднимается пыль. Автомобиль получил сильные механические повреждения. После этого к машине подбежали трое детей и начали собираться другие прохожие.

В результате обрушения никто не пострадал.

До этого в Москве к 17 годам заключения приговорили мужчину, который в нетрезвом состоянии обстрелял припаркованные во дворе автомобили, а также патрульную машину полицейских, которые пытались пресечь его действия.