Ростовский суд утвердил приговор экс-депутату Варшавскому

Ростовский областной суд отклонил апелляцию экс-депутата Государственной думы Вадима Варшавского, которого Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к 7 годам и 10 месяцам колонии за покушение на мошенничество по делу завода "Донбиотех", передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказала судья.

В феврале Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил ранее судимого экс-депутата Государственной думы Вадима Варшавского к 7 годам и 10 месяцам колонии за покушение на мошенничество по делу завода "Донбиотех".

Строительство завода "Донбиотех" началось в 2013 году, инвестором выступал Варшавский. Изначально завод планировалось запустить в 2014 году. Предприятие должно было выпускать лизин, клейковину и другие продукты глубокой переработки зерна, в общей сложности около 250 тыс. тонн в год. Партнером проекта была компания Evonik Industries.

Сам Варшавский объяснял, что в 2014 году реализация проекта затянулась из-за антироссийских санкций, в частности, у ООО "Донбиотех" возникли проблемы с приобретением технологии. Недостроенный завод оказался в предбанкротном состоянии, в 2019 году на нем была введена процедура внешнего управления. В конце 2019 года суд признал Варшавского виновным в уклонении от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 млн рублей и приговорил его к 3,5 года лишения свободы.