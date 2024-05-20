Стрелявший из окна по домам и полиции в Москве оказался в тюрьме

Мосгорсуд приговорил к 17 годам лишения свободы Карима Факира Мухамада Гулом Мухамада за стрельбу из окна по ближайшим домам и сотрудникам полиции. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

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Мужчина признан виновным в хулиганстве, неправомерном завладении автомобилем, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и умышленном уничтожении имущества. Первые два года он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

По версии следствия, ночью 9 октября 2022 года на улице Ярцевской Мухамад в состоянии алкогольного опьянения, без всякой причины, взял купленное им оружие и стал беспорядочно стрелять из окон своей квартиры и лестничной площадки по окружающим домам и припаркованным машинам во дворе. Стрелок произвел не менее 27 выстрелов. На место ЧП прибыл патрульный автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов, которые хотели остановить стрельбу и тогда мужчина открыл по ним огонь.

Он ранил одного полицейского, уточнили в столичном управлении Следственного комитета России. Его напарник применил табельное оружие и задержал стрелка.

25 апреля сообщалось, что в Улан-Удэ 40-летний рецидивист устроил стрельбу из травматического оружия недалеко от ночного клуба. Один пострадавший получил ранение.