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Пассажир не выжил во время сильной турбулентности на рейсе из Лондона

Несколько пассажиров авиакомпании Singapore Airlines пострадали и один не выжил во время сильной турбулентности. Об этом пишет издание Business Insider (BI) со ссылкой на представителей перевозчика.

Пассажир не выжил во время сильной турбулентности на рейсе из Лондона
© Lenta.ru

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 21 мая, на рейсе из Лондона в Сингапур. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Самолет вылетел из столицы Великобритании вечером в понедельник, 20 мая, но был вынужден сменить курс и приземлиться в Бангкоке.

В авиакомпании заявили, что ее сотрудники работают с властями Таиланда, чтобы предоставить всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

В апреле пассажир самолета авиакомпании Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности и семь часов страдал от боли. Несчастный случай произошел, когда мужчина возвращался из туалета.

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