В Москве арестован серийный карманник, обокравший пятерых жителей города

Суд заключил под стражу 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже пяти телефонов у москвичей. Об этом в понедельник, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, мужчина подходил или подъезжал на машине к своим жертвам и начинал общение под каким-нибудь предлогом. Одному потерпевшему он сделал комплимент, другому показал боевые приемы, третьей предложил познакомиться. Во время разговора злоумышленник незаметно вытаскивал телефоны из карманов собеседников, а после скрывался с мест преступления.

Карманник успел украсть пять телефонов стоимостью от 30 до 120 тысяч рублей. Задержанному предъявили обвинения по статье «Кража», суд заключил его под стражу. Прокуратура контролирует расследование.

— Фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столичного региона, — подытожила Нефедова.

Другой случай произошел в центре Москвы. Местный житель похитил 500 тысяч рублей из сумки сотрудницы ресторана.