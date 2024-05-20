Суд арестовал обвиняемого в изнасиловании девочки в квартире в Москве

Нагатинский районный суд столицы заключил под стражу обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка в квартире дома на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«Нагатинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу ГСУ СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»).

Нагатинским районным судом Москвы обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, 16 мая в квартире дома на ул. Домодедовская обвиняемый изнасиловал ранее незнакомую 15-летнюю девочку. Вскоре после совершенного преступления злоумышленник был задержан.