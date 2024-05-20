Стало известно об условиях содержания обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» продолжат держать в одиночных камерах, несмотря на окончание карантина. News.ru

По данным Telegram-канала Mash, силовики опасаются насилия над террористами со стороны подозреваемых по другим делам. Сначала фигурантов этого дела поместили в одиночные камеры из-за карантина, после которого их должны были распределить в камеры на двоих и четверых человек. Однако правоохранители решили не делать этого из-за возможного самосуда. Lenta.ru

На прошлой неделе Басманный суд продлил всем 12 обвиняемым срок содержания под стражей до 22 августа. Газета.Ru