Задержан житель Биробиджана, который готовил теракт в День Победы

Силовики задержали жителя Биробиджана, который готовил по указанию спецслужб Украины в городе теракт на 9 Мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по ЕАО.

Отмечается, что фигурант планировал поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме пункт отбора на военную службу по контракту Министерства обороны РФ. Как уточняется, в ходе обыска по месту жительства мужчины и в принадлежащем ему гараже силовики изъяли зажигательную горючую смесь, подготовленную им для совершения теракта.

Следственное отделение УФСБ России по Еврейской автономной области возбудило в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Мужчину заключили под стражу.

На прошлой неделе силовикам удалось ликвидировать в Карачаево-Черкесии террориста, который планировал вооруженное нападение на местных правоохранителей. Отмечалось, что в результате проведенных мероприятий в ауле Адиль-Халк Ногайского района КЧР в конспиративном адресе проживания установлен участник запрещенной в России международной террористической организации, гражданин РФ, 1998 года рождения.