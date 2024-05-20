Число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло

Число пострадавших при обстреле Белгородской области со стороны Украины в воскресенье, 19 мая, возросло. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

«Еще два жителя обратились за оказанием медицинской помощи после вчерашних обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. К сожалению, по итогам дня 16 мирных жителей получили ранения», — написал губернатор.

По его информации, среди пострадавших — четверо детей. Шесть человек, получивших травмы при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) отпустили домой, сообщил Гладков, добавив, что десять человек находятся в медучреждениях, трое из них — в тяжелом состоянии.