Находившийся в вертолете с Раиси имам прожил час после крушения

Пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем прожил час после крушения вертолета и был в сознании, что позволило ему выйти на связь и позвонить по телефону. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

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«Тело Але Хашема пострадало меньше, чем у других участников катастрофы, находящихся на борту. Поэтому ему удалось прожить еще час после крушения вертолета. Он даже смог позвонить и поговорить по телефону с главой администрации иранского президента [Эбрахима Раиси] Голямом Хосейном Эсмаили», — передает агентство.

Сообщается, что потерпевший крушение вертолет Bell-212 с президентом Ирана и его окружением был американского производства.

При этом Белый дом отрицает любые обвинения в сторону США, касающиеся причастности Вашингтона к трагедии. Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, назвал подозрения «нелепыми».