Три человека пострадали в драке в Новой Москве

Конфликт между гражданами, переросший в потасовку, произошел в поселении Московский ТиНАО. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«19 мая в 16:08 в дежурную часть муниципального отдела МВД России «Московский» от жителя дома на ул. Железнодорожная поступило сообщение о конфликте. Прибывшими на место сотрудниками предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате потасовки повреждения получили три человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

В ходе отработки прилегающей территории сотрудники полиции для проверки на причастность к произошедшему доставили в отделение двоих человек. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также остальные участники конфликта.