Вертолет Раиси нашли
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси нашли. Об этом пишет ТАСС.
Подробности о состоянии пассажиров пока остаются неизвестными.
До этого два пассажира самолета президента Ирана Рамси вышли на связь.
19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.
В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.
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