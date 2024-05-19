Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси нашли. Об этом пишет ТАСС.

Подробности о состоянии пассажиров пока остаются неизвестными.

До этого два пассажира самолета президента Ирана Рамси вышли на связь.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. На борту также находился министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых с министрами и чиновниками благополучно добрались до места назначения.

В настоящее время поисками президента заняты все силовые структуры Ирана.