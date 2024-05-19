Стало известно состояние президента Ирана после жесткой посадки вертолета

Президент Ирана Эбрахим Раиси не пострадал после жесткой посадки вертолета и продолжил путь в город Тебриз. Об этом сообщает агентство Mehr.

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«Вертолет, перевозивший президента, упал на землю из-за туманной погоды в регионе Восточного Азарбайджана на северо-западе Ирана, и сейчас президентский кортеж направляется в Тебриз», — утверждается в сообщении.

Вертолет с президентом Ирана на борту совершил жесткую посадку в городе Джольфа у границы с Азербайджаном, откуда Раиси возвращался после переговоров с президентом страны Ильхамом Алиевым.