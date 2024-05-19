Вертолет с президентом Ирана разбился у границы с Азербайджаном

Вертолет с президентом Ирана Эбргахимом Раиси совершил жесткую посадку в иранской провинции. Сейчас команды спасателей пытаются добраться до места происшествия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гостелеканал IRIB и агентство IRNA.

По данным СМИ, вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от границы с Азербайджаном, на борту также был глава МИД.

За аварией в эти минуты следят все мировые агентства и СМИ.

«Один вертолет из трех в конвое президента Ирана Эбрагим Раиси, попал в аварию», - сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское государственное телевидение.

Отмечается, что государственное телевидение пока не сообщило никаких подробностей об инциденте.

AP отмечает, что спасатели в Иране пытаются добраться до вертолета, попавшего в «происшествие», во время передвижения президента Раиси.

По данным агентства, никаких подробностей ни о том, что случилось с вертолетом, ни о том, кто находился на борту, не поступало.

В воскресенье Раиси находился с визитом в иранской провинции Восточный Азербайджан.