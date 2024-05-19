Россиянина зажало в «КамАЗе» во время ремонта на трассе

В Балашове Саратовской области водителя большегруза зажало в машине во время ремонта. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

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Инцидент произошел 18 мая на выезде из Балашова, водитель «КамАЗа» ремонтировал коробку и передач и оказался зажат под большегрузом. Спасатели с помощью гидравлического инструмента смогли освободить мужчину, но спасти его не удалось.

На месте работали следователи регионального СК, проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в поселке Ложок Новосибирской области женщина за рулем внедорожника врезалась в магазин. В торговом зале находились несколько покупателей, когда в магазин влетел Land Cruiser. Пострадала 17-летняя выпускница, которая покупала мороженое, еще одну посетительницу сбило с ног. Автомобилистка находилась в состоянии алкогольного опьянения, женщина сдавала назад, сбила дорожный знак, потом врезалась в магазин.