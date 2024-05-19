В Петербурге подростка госпитализировали после прогулки по заброшенному зданию

Подросток из Петербурга попал в больницу после исследования заброшенного дома. Об этом сообщает 78.ru.

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Инцидент произошел в Приморском районе, на Вербной улице. По данным источника, шестиклассник поднялся на второй этаж, но в какой-то момент под ним провалился пол, и школьник упал вниз.

Пострадавший получил закрытый перелом бедренной кости, его состояние медики оценивают, как тяжелое.

Известно, что петербуржец оказался в заброшенном здании не по своей воле.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Подобный случай произошел в Москве. Школьница отправилась на фотосессию в здание недостроенной больницы. Во время съемок 15-летняя девушка сорвалась с высоты и упала в вентиляционную шахту. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства произошедшего.