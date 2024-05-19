Житель Норильска убил сожительницу и ранил ее сына

В СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили, что житель Норильска убил свою сожительницу, после чего ранил 12-летнего сына женщины, а также незнакомых мужчину и женщину.

Об этом говорится в Telegram ведомства.

«18 мая 2024 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в доме по улице Комсомольская города Норильск тела 36-летней женщины с множественными колото-резаными ранами шеи. Кроме того, в больницу доставлен 12-летний сын женщины и мужчина», — говорится в заявлении.

По данным следствия, 18 мая подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с ножом пошёл выяснять отношения к сожительнице, которая жила с тремя малолетними детьми. Сначала на лестничной площадке он встретил 12-летнего сына женщины и нанёс ножом ему не менее одного удара в область шеи. После этого уже в квартире он напал на саму женщину. Выходя из помещения, он встретил ранее ему незнакомых женщину и мужчину и нанес им несколько ранений.

Уточняется, что обезвредить злоумышленника удалось соседями и прибывшими сотрудниками полиции. В настоящий момент он задержан и помещён в психоневрологический диспансер.

«Возбуждено уголовное дело... по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК России (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а, в, и» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц, в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений)», — отметили в ведомстве.

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