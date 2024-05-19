В Краснодарском крае подавили не менее 10 беспилотников

Не менее 10 беспилотников были подавлены ночью на территории Славянского и Кущевского районов в Краснодарском крае.

Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников", - говорится в сообщении.

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В Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, идет ликвидация пожара. Один из БПЛА упал на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, возгораний не зафиксировано.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Согласно сообщению, на месте падений в двух районах Краснодарского края работают оперативные и специальные службы.