$90.99+0.0698.78-0.12
Войти в почту

Под Белгородом два человека пострадали в ходе атаки ВСУ

Украинские боевики в очередной раз атаковали территорию Белгородской области. Досталось от неприятельского дрона-камикадзе селу Петровка.

Стало известно о пострадавших от атаки ВСУ под Белгородом
© ТАСС
«В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой они доставлены в больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - рассказал в Сети белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ

Ранее боевики ВСУ устроили ракетную атаку на территорию Севастополя. К настоящему моменту нашим военным удалось ее отразить.

Происшествия
Вячеслав Гладков
Севастополь
Белгород
Новости регионов