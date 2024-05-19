Стало известно о пострадавших от атаки ВСУ под Белгородом

Украинские боевики в очередной раз атаковали территорию Белгородской области. Досталось от неприятельского дрона-камикадзе селу Петровка.

«В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали: у женщины и мужчины минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Бригадами скорой они доставлены в больницу №2 города Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - рассказал в Сети белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

В Севастополе оценили ущерб от атаки ВСУ

Ранее боевики ВСУ устроили ракетную атаку на территорию Севастополя. К настоящему моменту нашим военным удалось ее отразить.