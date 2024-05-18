В московском метро распылили газ

Неизвестный распылил газ на станции «Арбатская» Московского метрополитена. Об этом сообщил Москвы».

© Lenta.ru

По данным очевидцев, из-за этого газа на станции тяжело дышать.

«Начинает щипать в горле. Людям пришлось убегать», — отметили они.

Подробности инцидента уточняются.

В апреле 2023 года в московском метро один пассажир распылил баллончик с перцовым газом в лицо другому и попал на видео.

Конфликт начался из-за места в вагоне. 65-летний пенсионер попросил уступить ему место, но получил отказ. После этого между мужчинами началась перепалка, и решивший не уступать место россиянин применил перцовый баллончик. 27-летнего хулигана задержали, он признал вину.