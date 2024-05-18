Милонов заявил, что венчание могло спасти певицу Una

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал трагедию в Петербурге, где 37-летнюю солистку группы Una Анастасию Котову до смерти избил любовник. В эфире радио «Комсомольская правда» парламентарий сказал, что пара не была обвенчана, что во многом предопределило трагедию.

По мнению Милонова, преступления можно было избежать, если бы женщина состояла в официальных брачных отношениях с мужчиной и прошла обряд венчания. Тогда он имел бы «обязательства не только перед ЗАГСом, но и перед богом» и никогда бы «до такого не дошел».

Депутата также удивило, что женщина сожительствовала «с мужиком моложе себя, который жениться не собирается».

«Она пригрела у себя какого-то алкоголика и бомжа. Видимо, она подумала, что может сделать из него нормального человека», — сказал Милонов.

При этом он считает, что виновата не Котова, а ситуация, в которой она оказалась,

Накануне в Петербурге арестовали 31-летнего Артема Табачука, подозреваемого в убийстве солистки группы Una Анастасии Котовой.

СМИ сообщают, что он был пьян и начал скандалить с певицей, затем ссора переросла в избиение. Табачук нанес певице «правой ногой не менее 15 ударов в голову и туловище». Он дал признательные показания, но заявил об «обоюдной драке».