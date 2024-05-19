Полицейских из Дагестана заподозрили в хищении нефтепродуктов

Пресс-служба МВД Дагестана сообщила о проверке сотрудников отделов полиции в двух районах республики на возможную причастность к хищению нефтепродуктов. Уточняется, что мероприятия проводятся в Тарумовском и Ногайском районах. Личности сотрудников, попавших под подозрение, не раскрываются.

© News.ru

В настоящее время на возможную причастность к хищению нефтепродуктов проверяются в том числе сотрудники ОМВД России по Тарумовскому и Ногайскому районам, — уточнили в пресс-службе.

Представители МВД отметили, что по результатам будет принято решение «в установленном законном порядке». Другие подробности дела не приводятся.

Ранее в отношении жительницы Дагестана возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ. Женщина систематически избивала ребенка обувной ложкой, информирует региональная прокуратура. Девочка 2014 года рождения получила травмы средней тяжести. Отмечается, что подозреваемой оказалась жительница Каспийска, которая применяла по отношению к ребенку не только физическое, но и психологическое насилие. Региональная прокуратура взяла ход расследования на контроль.