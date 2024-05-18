Преступник с оттопыренными ушами сбежал из колонии в Ярославле

В Ярославле из колонии сбежал 38-летний заключенный с оттопыренными ушами и желтыми зубами. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел в колонии-поселении при ИК-8 УФСИН России по Ярославской области. 38-летний Сергей Ганин, приговоренный к длительному сроку лишения свободы, сбежал. Его пропажу обнаружили во время вечерней проверки.

Сейчас беглеца разыскивают. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Особыми приметами мужчины являются желтые зубы и оттопыренные уши», — сказано в ориентировке, передает РЕН ТВ.

До этого в Новосибирске вынесли приговор заключенным, сбежавшим из колонии через дыру в заборе. Они отогнули профлист на ограждении и беспрепятственно покинули территорию. На их поиски потратили 1,3 млн рублей.

Ранее в Венесуэле преступник сбежал из тюрьмы под видом женщины.