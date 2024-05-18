Сын известного адвоката арестован в Москве за жестокое убийство домработницы

Обвиняемый в убийстве домработницы 16-летний Назар Мельницкий отправлен под арест. Об этом в субботу, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Троицкого суда.

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Подросток останется под стражей до 18 июля. Ему предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Убийство».

По версии следствия, молодой человек, находясь в частном доме в Новой Москве беспричинно нанес колотые ранения ножом и удары битой домработнице. От многочисленных ранений женщина скончалась.

При этом Telegram-канал «112» уточнил, что между 67-летней домработницей и Мельницким произошел конфликт, в ходе которого сын известного адвоката Семена Мельницкого напал на женщину. Назар утверждает, что ничего не помнит.