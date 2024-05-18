В Белгороде прозвучали взрывы

В центре Белгорода прозвучали взрывы. Ранее было объявлено о ракетной опасности, пишет РИА «Новости». По данным агентства, взрывы гремят в районе центральной площади Белгорода, при этом звучат сирены.

© Настоящий Гладков/Telegram

Воздушная тревога была объявлена в 12:18 мск.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что в регионе запущена сирена ракетной опасности.

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Гладков напомнил, что жителям следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Он добавил, что тем людям, которые находятся на улице, необходимо спуститься в укрытия.