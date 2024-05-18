В Волгограде будут судить мать, истязавшую семимесячную дочь

В Волгограде прокуратура направила в суд дело об истязании младенца матерью, женщина снимала избиение ребенка на видео. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, 25-летняя жительница Волгограда систематически издевалась над своей семимесячной дочерью. Женщина избивала младенца и снимала это на видео.

В августе 2023 года молодая мать поссорилась с родственниками и угрожала выбросить девочку в окно. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, женщина не признала вину.

Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения, обвиняемой может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что жительница Онежского района Архангельской области признана виновной в систематическом истязании двух приемных дочерей, женщина избивала девочек, а одну из них сдала обратно в детский дом. Побои на теле ребенка заметили сотрудники и обратились в правоохранительные органы. В отношении приемной матери было возбуждено уголовное дело, в ходе разбирательств женщина частично признала свою вину. Приговором суда ей назначен условный срок наказания.