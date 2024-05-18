Бросившего гранату в мобилизованных сержанта признали виновным

Присяжные Второго Западного окружного военного суда признали виновным сержанта Дмитрия Лобовикова, который бросил гранату в казарму со спящими военнослужащими, в результате чего семеро из них погибли, сообщает «Коммерсант». Обвиняемому вменяют шесть статей УК РФ (30, 105, 112, 115, 167 и 222.1), ему грозит пожизненное заключение.

Ему вменяют убийство двух и более лиц, покушение на убийство, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью, умышленное уничтожение и повреждение имущества и незаконное хранение взрывных устройств.

По версии следствия, в ночь на 14 января 2023 года сержант вместе со своими сослуживцами отметил старый Новый год, после чего начал проверять караулы и остался недоволен проверкой. Он вызвал одного из военнослужащих, выдернул чеку из гранаты РГД-5 и попросил вставить ее обратно. Тот ответил, что не умеет этого делать. Тогда сержант бросил боеприпас в комнату, где спали бойцы соседнего подразделения. В помещении находились газовые баллоны, которые сдетонировали.

Ранее 2-й Восточный гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего Никиту С. в самовольном оставлении части, его приговорили к 5 с половиной годам лишения свободы. Уточнялось, что мужчина был в бегах почти три месяца. Задержали россиянина в Омске 6 февраля 2024 года. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы).