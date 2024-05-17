Молодой человек зарезал домработницу в Новой Москве

В поселке Первомайское в Новой Москве было обнаружено тело женщины 1957 года рождения с множественными ножевыми ранениями. Следственный комитет по городу Москве в пятницу, 17 мая, возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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По подозрению в преступлении правоохранители задержали 17-летнего молодого человека. Он рассказал, что во время конфликта несколько раз ударил ножом домработницу. Женщина от полученных повреждений умерла на месте происшествия.

В настоящее время следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, среди которых дактилоскопические, судебно-медицинские, говорится в Telegram-канале ведомства.

В Подмосковье перед судом предстанет житель Пензенской области, который нападал на одиноких пенсионерок в Подмосковье. Преступления происходили с лета 2021 года по конец октября 2022 года.

«Серийник» выбирал одиноких жертв, которые жили в частных домах, проникал к ним ночью и душил. После этого он забирал все ценные вещи и скрывался.