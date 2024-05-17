Названа причина взрыва в Военной академии связи в Петербурге

В Ленинградском военном округе назвали причину взрыва в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

По информации округа, причиной взрыва стала произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Второй мировой войны, который хранился на территории академии. В округе добавили, что на месте уже работают соответствующие специалисты.

Возле Военной академии в Петербурге произошел взрыв

«По докладу с места происшествия, произошла произвольная детонация 76-мм боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В целях выяснения причин и обстоятельств случившегося на месте происшествия работают представители командования Ленинградского военного округа», — сообщили в Ленинградском военном округе.

Помимо этого, происшествие прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По его словам, ЧП в академии связи «не носит террористического характера».

«Происшествие в Академии связи им. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера. Причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также призвал СМИ и новостные Telegram-каналы внимательно проверять публикуемую информацию, «не играть на руку врагам» и не сеять панику среди аудитории.

Ранее появилась информация о том, что в Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Согласно предварительной информации, в результате пострадали семь человек.