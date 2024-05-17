Россиянка избила восьмилетнюю дочь и сломала ей руку из-за невыполненной просьбы

В Дагестане местная жительница избила свою восьмилетнюю дочь и сломала ей руку из-за незаправленной кровати. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

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Инцидент из-за невыполненной просьбы произошел в Каспийске. 29-летняя женщина попросила старшую дочь присмотреть за двухлетней сестрой и заправить кровать.

Девочка заигралась с ребенком и забыла заправить постель. После этого ее мать рассердилась и избила ее. Девочка смогла без обуви выбежать во двор, где ее заметила подруга, которая увела ребенка к себе.

Приехавшие медики госпитализировали пострадавшую в городскую больницу, где у нее госпитализировали ушибы и перелом правой кисти. Помимо того, на теле нашли старые ссадины и шрамы. На данный момент девочка находится под присмотрам врачей и подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

В свою очередь мать девочки заявила, что конфликт начался из-за того, что она заподозрила дочь в краже шариковых ручек из магазина, которые, по словам ребенка, ей подарила одноклассница.