Россиянка обокрала водителя «Яндекс Такси» во время поездки

В Екатеринбурге клиентка обокрала водителя «Яндекс Такси», который подвозил ее по вызову. Женщина попросила у мужчины сотовый телефон и во время поездки перевела с него деньги, рассказал URA.RU источник.

«Ранним утром водитель вез женщину из переулка Суворовский на улицу Юмашева, 7. Она попросила у него телефон, чтобы позвонить маме, объяснила, что на ее мобильнике закончились деньги. Мужчина дал и не видел, чем занимается пассажирка на заднем сиденье. Когда прибыли на место, женщина заявила, что ей нечем заплатить. Она сказала, что поднимется за деньгами, и попросила ее подождать», — рассказал собеседник агентства.

Водитель прождал клиентку два часа, но та так и не появилась. А вечером он обнаружил, что с его карты незнакомка перевела 5200 рублей. Он обратился в полицию.

Сотрудники выяснили, что номер, на который был совершен перевод, принадлежит пожилой жительнице поселка Нейво-Рудянка. Та в свою очередь пояснила, что о переводе ей сообщил 28-летний внук и попросил перекинуть деньги ему на карту. Таким образом полицейские вышли на знакомую внука, которую по фото опознал таксист. Сейчас их обоих ищут.