Несколько дней назад завершилось судебное разбирательство по делу Салтанат Нукеновой. Однако общественность до сих пор продолжает обсуждать детали резонансного дела. Многие восхищены работой прокурора Айжан Аймагановой. Девушка буквально покорила всех своей смелостью. Она не испугалась взяться за дело и выступить против экс-чиновника Куандык Бишимбаева. Девушка дала интервью TengriTV, где рассказала о главных факторах, которые повернули ход дела.

«Его фатальной ошибкой стало то, что он дал нам пароль от своего телефона. Выявились 27 видео, которые он снимал каждую минуту», – сказала прокурор.

Скорее всего, в момент истязания мужчина был настолько пьян, что не помнил о видеозаписях.

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«Второй фактор — это то, что он это делал на регулярной основе», – сказала Айжан.

Прокурор также объяснила, почему во время заседаний давала волю эмоциям. По ее мнению, присяжные заседатели далеки о юридической сферы, поэтому монотонный голос и безэмоциональная речь может повлиять на их восприятие. Айжан нарочито добавлять эмоциональность, чтобы ее слова надолго остались в голове и сознании заседателей. В дальнейшем это поможет им сделать правильный выбор.