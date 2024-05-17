Суд заочно арестовал журналистку Маршенкулову

Перовский районный суд Москвы заочно арестовал феминистку Залину Маршенкулову, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

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Против Маршенкуловой возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Она объявлена в розыск. СМИ сообщали, что причиной стали посты в ее Telegram-канале, касающиеся гибели военкора Владлена Татарского при теракте в петербургском кафе.

Отмечается, что арест начнет действовать с момента экстрадиции либо задержания феминистки на территории РФ. По информации СМИ, сейчас Маршенкулова может находиться в Германии.

Напомним, что Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Бомба находилась в статуэтке, которую военкору подарила Дарья Трепова. Девушку приговорили к 27 годам колонии.