Серийный душитель пенсионерок предстанет перед судом в Подмосковье

В Подмосковье перед судом предстанет житель Пензенской области, который нападал на одиноких пенсионерок в Подмосковье. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

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По ее словам, преступления происходили с лета 2021 года по конец октября 2022 года. «Серийник» выбирал одиноких жертв, которые жили в частных домах, проникал к ним ночью и душил. После этого он забирал все ценные вещи и скрывался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушении на убийство», «Разбой» и «Кража».

— В результате от действий обвиняемого пострадали десять пенсионерок, две из которых скончались, — уточнила Врадий.

Примечательно, что перед совершением каждого преступления мужчина тщательно заметал следы. Чтобы не попадать на камеры видеонаблюдения, он оставлял свой автомобиль за пределами населенного пункта, в котором намеревался совершить нападение. Также он надевал балаклаву и перчатки, поэтому ни одна из выживших пенсионерок не могла описать нападавшего.

— Несмотря на предпринятые им усилия, благодаря кропотливой работе следователей и сотрудников уголовного розыска удалось установить личность нападавшего и задержать его, — рассказывает Врадий.

В ходе обыска в его доме нашли часть похищенного имущества пенсионерок: ювелирные украшения, документы, медали.

— В ближайшее время мужчина предстанет перед судом, — резюмировала Врадий.

В конце января сотрудники полиции задержали уроженцев Ивановской области, совершивших серию краж в Подмосковье. Злоумышленники проникли в подъезд в городском округе Жуковский. Далее они выбрали квартиру и несколько раз позвонили в звонок. Убедившись, что дома никого нет, грабители вскрыли дверь с помощью отмычки. Всех участников банды задержали.