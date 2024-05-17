$90.92-0.3398.90+0.07
Войти в почту

Главу «Телеспорта» обвинили в мошенничестве и злоупотреблениях

Следователи официально предъявили обвинение главе крупнейшего оператора на рынке спортивного маркетинга «Телеспорт» Петру Макаренко. Об этом сообщает РБК.

Главу «Телеспорта» обвинили в мошенничестве и злоупотреблениях
© пресс-служба Гагаринского суда / ТАСС

Макаренко проходит обвиняемым по статьям 159 («Мошенничество») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ.

Собеседник РБК рассказал, что обвинение выдвинули 15 мая. Наказание за аферы предусматривает в том числе лишение свободы до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей, а за злоупотребления — штраф или принудительные работы до пяти лет, или лишение свободы до десяти лет.

6 апреля Гагаринский суд Москвы отправил Макаренко под домашний арест на 30 суток, потом арест был продлен до 4 июня.

Онлайн-кинотеатр Okko обвиняет «Телеспорт» в незаконной продаже прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа». В июле 2021 года Okko купил у оператора эксклюзивные права на показ всех матчей Европейских сборных, проводимых под эгидой УЕФА, вплоть до 2028 года. Компания Okko оплатила «Телеспорту» полную стоимость прав за все шесть лет авансом.

Происшествия
Петр Макаренко
Газпром-медиа
УЕФА
Горячая новость
1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости